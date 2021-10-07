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Виїзд Саакашвілі: ДПСУ проводить внутрішнє розслідування, низку посадовців усунуто

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:30
Виїзд Саакашвілі: ДПСУ проводить внутрішнє розслідування, низку посадовців усунуто Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Українські прикордонники проводять внутрішнє розслідування через виїзд Михайла Саакашвілі з України до Грузії. Посадових осіб Південного регіонального управління ДПСУ усунули.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, детально перевіряється вся інформація, у який спосіб Саакашвілі виїхав за межі України.

"У ситуації з громадянином України М. Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону", - сказав Демченко.

Він повідомив, що низка посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування та висновків усунуті від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі недалеко від Тбілісі, куди його помістили після затримання 1 жовтня.

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Міхеіл Саакашвілі
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