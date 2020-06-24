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Выезд в Россию по загранпаспорту пытаются отменить через суд

Новости » Политика     24.06.2020 - 17:57
Выезд в Россию по загранпаспорту пытаются отменить через суд
Фото: украинский загранпаспорт (РБК-Украина)

На Кабинет министров подали в суд за запрет выезжать в РФ по внутреннему паспорту

В Окружной административный суд Киева поступили два иска, которыми пытаются отменить выезд украинцев в Россию только по заграничному паспорту. На сегодня решается вопрос об открытии судебных производств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что в суд поступили два иска против Кабинета министров. Истцы пытаются обжаловать постановления, которыми был изменен порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

В частности, речь идет о постановлении №1056 от 18 декабря 2019, согласно которому украинцам запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации с паспортом гражданина Украины или свидетельством о рождении для детей до 16 лет. С весны украинцев выпускают в РФ только с загранпаспортом.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам", - говорится в сообщении.

Напомним, изменение правил пересечения границы с Россией вступило в силу 1 марта 2020 года; при этом российская сторона не выдвигала таких требований и пропускает украинцев и по внутреннему паспорту.

При этом Россия продолжает упрощать процедуру предоставления гражданства украинцам, в частности, отменив обязательную сдачу экзамена на знание русского языка.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРоссийская Федерациязагранпаспорт
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