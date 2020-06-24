Выезд в Россию по загранпаспорту пытаются отменить через суд

На Кабинет министров подали в суд за запрет выезжать в РФ по внутреннему паспорту
В Окружной административный суд Киева поступили два иска, которыми пытаются отменить выезд украинцев в Россию только по заграничному паспорту. На сегодня решается вопрос об открытии судебных производств.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сообщается, что в суд поступили два иска против Кабинета министров. Истцы пытаются обжаловать постановления, которыми был изменен порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.
В частности, речь идет о постановлении №1056 от 18 декабря 2019, согласно которому украинцам запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации с паспортом гражданина Украины или свидетельством о рождении для детей до 16 лет. С весны украинцев выпускают в РФ только с загранпаспортом.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам", - говорится в сообщении.
Напомним, изменение правил пересечения границы с Россией вступило в силу 1 марта 2020 года; при этом российская сторона не выдвигала таких требований и пропускает украинцев и по внутреннему паспорту.
При этом Россия продолжает упрощать процедуру предоставления гражданства украинцам, в частности, отменив обязательную сдачу экзамена на знание русского языка.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: РБК-Украина