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Виїзд до Росії за закордонним паспортом намагаються скасувати через суд

Новини » Політика     24.06.2020 - 17:57
Виїзд до Росії за закордонним паспортом намагаються скасувати через суд
Фото: український закордонний паспорт (РБК-Україна)

На Кабінет міністрів подали до суду за заборону виїжджати до РФ за внутрішнім паспортом

До Окружного адміністративного суду Києва надійшли два позови, якими намагаються скасувати виїзд українців до Росії тільки за закордонним паспортом. На сьогодні вирішується питання про відкриття судових проваджень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що до суду надійшли два позови проти Кабінету міністрів. Позивачі намагаються оскаржити постанови, якими було змінено порядок перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.

Зокрема, мова йде про постанову №1056 від 18 грудня 2019, згідно з яким українцям заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися по території Російської Федерації з паспортом громадянина України або свідоцтвом про народження для дітей до 16 років. З весни українців випускають до РФ тільки з закордонним паспортом.

"Зараз вирішується судом питання про відкриття проваджень в адміністративних справах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зміна правил перетину кордону з Росією набула чинності 1 березня 2020 року; при цьому російська сторона не висувала таких вимог і пропускає українців і за внутрішнім паспортом.

При цьому Росія продовжує спрощувати процедуру надання громадянства українцям, зокрема, скасувавши обов'язкове складання іспиту на знання російської мови.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРосійська Федераціязагранпаспорт
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