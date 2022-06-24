UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выезд за границу мужчин во время войны: в Раде предлагают урегулировать вопрос законом

Фото: выезд за границу во время войны урегулируют законом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Предлагается урегулировать вопрос на законодательном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №7484.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, вопросы порядка выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения урегулировано лишь указом президента Украины, а не законами.

Согласно документу, "гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения в Украине".

В то же время мужчины имеют право выехать за пределы Украины, если это:

  • мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • мужчины, признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации до 23 августа этого года

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеВерховная рада