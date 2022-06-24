Выезд за границу мужчин во время войны: в Раде предлагают урегулировать вопрос законом

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, вопросы порядка выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения урегулировано лишь указом президента Украины, а не законами.

Согласно документу, "гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения в Украине".

В то же время мужчины имеют право выехать за пределы Украины, если это: