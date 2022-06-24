Виїзд за кордон чоловіків під час війни: у Раді пропонують врегулювати питання законом

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Пропонується врегулювати питання на законодавчому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7484.
Як зазнається в пояснювальній записці до проекту, питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану урегульоване лише указом президента України, а не законами.
Згідно з документом, "громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні".
Водночас чоловіки мають право виїхати за межі України, якщо це:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації до 23 серпня цього року
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