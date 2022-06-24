RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виїзд за кордон чоловіків під час війни: у Раді пропонують врегулювати питання законом

Фото: виїзд за кордон під час війни врегулюють законом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Пропонується врегулювати питання на законодавчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7484.

Як зазнається в пояснювальній записці до проекту, питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану урегульоване лише указом президента України, а не законами.

Згідно з документом, "громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні".

Водночас чоловіки мають право виїхати за межі України, якщо це:

  • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • чоловіки, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації до 23 серпня цього року

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в УкраинеВерховна рада