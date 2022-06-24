Виїзд за кордон чоловіків під час війни: у Раді пропонують врегулювати питання законом

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Пропонується врегулювати питання на законодавчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 7484 .

Як зазнається в пояснювальній записці до проекту, питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану урегульоване лише указом президента України, а не законами.

Згідно з документом, "громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні".

Водночас чоловіки мають право виїхати за межі України, якщо це: