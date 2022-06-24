ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виїзд за кордон чоловіків під час війни: у Раді пропонують врегулювати питання законом

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 червня 2022 15:18
Виїзд за кордон чоловіків під час війни: у Раді пропонують врегулювати питання законом Фото: виїзд за кордон під час війни врегулюють законом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Пропонується врегулювати питання на законодавчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7484.

Як зазнається в пояснювальній записці до проекту, питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану урегульоване лише указом президента України, а не законами.

Згідно з документом, "громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні".

Водночас чоловіки мають право виїхати за межі України, якщо це:

  • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • чоловіки, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації до 23 серпня цього року

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в Украине Верховна рада
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні