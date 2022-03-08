Выехать из Сум можно будет только до 19:30, - глава ОГА

"Организованная колонна выехала в направлении города Ромны... Едут частные автомобили, они едут в направлении Красного Креста... Запомните, конечное время выезда из города Сумы 19:30", - заявил он.

После 19:30 блокпост на Роменской будет закрываться и выехать из Сум будет невозможно.

Режим тишины согласован до 21:00.

"Чтобы обеспечить безопасность, чтобы люди могли уехать из области до 21 часа, выезд из города Сумы максимум это 19:30", - добавил Живицкий.