RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виїхати з Сум можна буде тільки до 19:30, - голова ОДА

Автор: Світлана Мащенко

З Сум триває евакуація людей персональним транспортом. Виїхати з міста можна буде до 19:30, щоб до 21:00 автомобілі змогли виїхати з області.

Про це розповів Дмитро Живицький, голова ОДА.

"Організована колона виїхала в напрямку міста Ромни... Їдуть приватні автомобілі, вони їдуть в напрямі Червоного Хреста... Запам'ятайте, кінцевий час виїзду з міста Суми 19:30", - заявив він.

Після 19:30 блокпост на Роменській буде закриватися і виїхати з Сум буде неможливо.

Режим тиші погоджено до 21:00.

"Щоб забезпечити безпеку, щоб люди могли виїхати з області до 21-ї години, виїзд з міста Суми максимум це 19:30", - додав Живицький.

Про те, що відбувається в Сумах прямо зараз, можна стежити в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми