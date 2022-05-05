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Выехать из оккупированного Энергодара в Запорожье можно на автомобиле: маршрут

Фото: выехать из оккупированного Энергодара в Запорожье можно на собственном транспорте (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 мая жители оккупированного российскими войсками Энергодара могут выехать из города в Запорожье. На собственном автомобиле через Васильевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку - Каменское и в обратном направлении есть возможность проехать", - сообщил Орлов.

Он также предупредил, что в случае изменения оперативной ситуации на линии соприкосновения возможны ограничения движения по указанным направлениям.

Напомним, ранее стало известно, что руководители Запорожской атомной электростанции не могут выехать из Энергодара из-за угроз оккупантов.

Также сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области оккупанты начали вводить в обращение российские рубли.

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