Торгуют сосисками из Крыма. В Энергодаре вводят российский рубль

В Энергодаре Запорожской области оккупанты начали вводить в обращение российские рубли. За них можно купить сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и РФ.

"Есть ли в тех магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось", - говорится в сообщении, где отмечают, что на замену гривне местные жители "смотрят со страхом".

Кроме того, известно, что ввести в обращение рубли захватчики с 1 мая планируют и в тоже оккупированном войсками Мелитополе. Но здесь этот процесс тормозят местные жители.

"Из-за сопротивления населения собираются привлечь к этому "процессу" бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в Ростов-на-Дону", - добавляют в компании.