Торгуют сосисками из Крыма. В Энергодаре вводят российский рубль
В Энергодаре Запорожской области оккупанты начали вводить в обращение российские рубли. За них можно купить сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
"Есть ли в тех магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось", - говорится в сообщении, где отмечают, что на замену гривне местные жители "смотрят со страхом".
Кроме того, известно, что ввести в обращение рубли захватчики с 1 мая планируют и в тоже оккупированном войсками Мелитополе. Но здесь этот процесс тормозят местные жители.
"Из-за сопротивления населения собираются привлечь к этому "процессу" бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в Ростов-на-Дону", - добавляют в компании.
Как сообщалось, военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.
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