Виїхати з окупованого Енергодара до Запоріжжя можна на авто: маршрут

Сьогодні, 5 травня жителі окупованого російськими військами Енергодара можуть виїхати з міста до Запоріжжя. На власному авто через Василівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.
"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати", - повідомив Орлов.
Він також попередив, що в разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодара через погрози окупантів.
Також повідомлялося, що в Енергодарі Запорізької області окупанти почали вводити в обіг російські рублі.
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