Как выехать из Донецкой области: график эвакуационных поездов

В "Укрзализныце" рассказали, каким образом могут эвакуироваться жители Славянска и Краматорска и ближайших городов и городов, учитывая возможное обострение боевых действий и неизбежные проблемы с отоплением, водоснабжением в регионе, особенно зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение компании.
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С 29 июля будет курсировать поезд №287 "Харьков - Одесса". Он будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 07:58, прибывать в Одессу в 10:39. Жителям Донецкой области удобнее будет сесть на поезд в Лозовой (туда он прибывает из Харькова в 10:24). Кроме того, этот поезд делает важную остановку в Никополе, который также все чаще подвергается российским обстрелам.
Добраться Харькова для дальнейшей пересадки на поезда дальнего сообщения можно рядом пригородных маршрутов, курсирующих от станции Лозовая: электропоезда отправляются 6 раз в день, в 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 и 19: 40 (в Беляевку).
Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей с 23 мая.
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