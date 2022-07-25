Як виїхати з Донецької області: графік евакуаційних потягів

В "Укрзалізниці" розповіли, яким чином можуть евакуюватися мешканці Слов’янська та Краматорська та найближчих сел та міст, враховуючи можливе загострення бойових дій та неминучі проблеми з опаленням, водопостачанням у регіоні, особливо взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення компанії.
Додатково
З 29 липня курсуватиме потяг №287 "Харків - Одеса". Він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07:58, прибуватиме до Одеси о 10:39. Мешканцям Донецької області зручніше буде сісти на цей потяг у Лозовій (туди він прибуває з Харкова о 10:24). Крім того, цей потяг робить важливу зупинку в Нікополі, який також усе частіше потерпає від російських обстрілів.
Дістатися Харкова для подальшої пересадки на потяги далекого сполучення можна низкою приміських маршрутів, що курсують від станції Лозова: електропотяги вирушають 6 разів на день, о 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 та 19:40 (до Біляївки).
Як повідомлялося, через обстріл російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Тому довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей з 23 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.