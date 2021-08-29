Выехал на встречную полосу: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410", - отмечает полиция.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка автомобиля "ГАЗ". Водитель транспорта получил легкие телесные повреждения.

В медицинское учреждение был госпитализирован водитель "Рено Кенго", двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних. Информация по их состоянию не уточняется.

"Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели", - добавляет пресс-служба.

Фото: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы (facebook.com/frankivsk.police/)