ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выехал на встречную полосу: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Новина українською →
Прикарпатье , Воскресенье 29 августа 2021 21:21
Выехал на встречную полосу: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы Фото: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы (facebook.com/frankivsk.police/)
Автор: Сергей Пышкин

На Прикарпатье произошло ДТП с летальным исходом. Один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410", - отмечает полиция.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка автомобиля "ГАЗ". Водитель транспорта получил легкие телесные повреждения.

В медицинское учреждение был госпитализирован водитель "Рено Кенго", двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних. Информация по их состоянию не уточняется.

"Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели", - добавляет пресс-служба.

Фото: на Прикарпатье столкнулись два автомобиля, есть жертвы (facebook.com/frankivsk.police/)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Прикарпатье
NEWS
Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина
Медальный зачет пятого дня Паралимпиады-2020: какие результаты имеет Украина
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес