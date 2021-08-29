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Виїхав на зустрічну смугу: на Прикарпатті зіткнулися два автомобілі, є жертви

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Прикарпаття , Неділя 29 серпня 2021 21:21
Виїхав на зустрічну смугу: на Прикарпатті зіткнулися два автомобілі, є жертви Фото: на Прикарпатті зіткнулися два автомобілі, є жертви (facebook.com/frankivsk.police/)
Автор: Сергій Пишкін

На Прикарпатті сталося ДТП з летальним наслідком. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 2410", - відзначає поліція.

Внаслідок ДТП на місці загинула пасажирка автомобілю "ГАЗ". Водій транспорту отримав легкі тілесні ушкодження.

До медичного закладу було госпіталізовано водія "Рено Кенго", двох дорослих пасажирів й двох неповнолітніх. Інформація щодо їх стану не уточнюється.

"Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння. На місці події продовжують працювати слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники", - додає пресслужба.

Фото: на Прикарпатті зіткнулися два автомобілі, є жертви (facebook.com/frankivsk.police/)

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