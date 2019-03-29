На Выдубичах произошла авария на железной дороге

В Киеве на Выдубичах с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

На опубликованных кадрах видно, что помимо опрокидывания вагонов, серьезно повреждено железнодорожное полотно. Часть вагонов была загружена щебнем, информации о пострадавших нет. Судя по всему, перевернулись вагоны одной из промышленно-строительных групп, причины происшествия выясняются.

Напомним, в июле 2018 года в Одесской области на перегоне Ивановка - Веселый Кут сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. В связи с инцидентом был нарушен график 20 пассажирских поездов.

До этого в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Инцидент произошел в в Самарском районе на перегоне Нижнеднепровский узел - Самаровка. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было, утечки из цистерн тоже. В восьми вагонах был прокат, трубная заготовка и дизтопливо, остальные были пустыми. В "Укрзализныце" отметили, что авария поезда в Днепре произошла из-за кражи болтов и скреплений главного пути.