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Интервью

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 10:56
Фото: авария на железной дороге в Днепре (dp.dsns.gov.ua)
Фото: авария на железной дороге в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

Утром в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что инцидент произошел в 03:58 в Самарском районе на перегоне Нижнеднепровский узел - Самаровка.

"Во время движения грузового поезда сошли 11 вагонов и локомотив - 2 цистерны и 9 вагонов с металлом. Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло. Задержки движения нет. Подразделением Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области осуществляется дежурство на месте происшествия", - говорится в сообщении.

 

Фото: авария на железной дороге в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Днепропетровской области фура упала с моста на железнодорожные пути.  

 

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Теги публикации: Днепр, поезд, вагоны, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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