Выдающийся подвиг для науки: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe - это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг", - пишет пресс-служба NASA.

Фото: план движения космического зонда Parker (nasa.gov)

Как отмечает помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире управления Томас Зурбухен, благодаря аппарату ученым удастся лучше изучить эволюцию Солнца и понять его влияние на нашу Солнечную систему. В частности, это поможет найти подход к большему количеству звезд во Вселенной.

Фото: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне (nasa.gov)

Стоит добавить, что солнечная корона - это внешняя часть атмосферы звезды. Она отслеживается до расстояния двух радиусов Солнца от его атмосферы. Плазма звезды в короне имеет небольшую плотность.