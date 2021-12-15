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Видатний подвиг для науки: зонд NASA вперше "доторкнувся" до сонячної корони

Автор: Сергій Пишкін

Вперше в історії людства американський зонд Parker "торкнувся" Сонця, пролетівши поруч з його короною. Апарат зібрав зразки часток, магнітних полів й зробив декілька кадрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

"Дотик до Сонця за допомогою сонячного зонда Parker Solar Probe - це монументальний момент для сонячної науки і справді видатний подвиг", - пише пресслужба NASA.

Фото: план руху космічного зонда Parker (nasa.gov)

Як відзначає помічник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі управління Томас Зурбухен, завдяки апарату вченим вдасться ліпше вивчити еволюцію Сонця та зрозуміти його вплив на нашу сонячну систему. Зокрема, це допоможе знайти підхід до більшій кількості зірок у Всесвіті.

Фото: зонд NASA вперше "доторкнувся" до сонячної корони (nasa.gov)

Варто додати, що сонячна корона - це зовнішня частина атмосфери зірки. Вона відстежується до відстані двох радіусів Сонця від його атмосфери. Плазма зірки в короні має невелику густину.

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NASA