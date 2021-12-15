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Выдающийся подвиг для науки: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне

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Среда 15 декабря 2021 15:01
Выдающийся подвиг для науки: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне Фото: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне (twitter.com/NASA)
Автор: Сергей Пышкин

Впервые в истории человечества американский зонд Parker "коснулся" Солнца, пролетев рядом с его короной. Аппарат собрал образцы частиц, магнитных полей и сделал несколько кадров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe - это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг", - пишет пресс-служба NASA.

Выдающийся подвиг для науки: зонд NASA впервые &quot;прикоснулся&quot; к солнечной коронеФото: план движения космического зонда Parker (nasa.gov)

Как отмечает помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире управления Томас Зурбухен, благодаря аппарату ученым удастся лучше изучить эволюцию Солнца и понять его влияние на нашу Солнечную систему. В частности, это поможет найти подход к большему количеству звезд во Вселенной.

Выдающийся подвиг для науки: зонд NASA впервые &quot;прикоснулся&quot; к солнечной короне

Фото: зонд NASA впервые "прикоснулся" к солнечной короне (nasa.gov)

Стоит добавить, что солнечная корона - это внешняя часть атмосферы звезды. Она отслеживается до расстояния двух радиусов Солнца от его атмосферы. Плазма звезды в короне имеет небольшую плотность.

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