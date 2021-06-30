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Видавав себе за переселенця. У Києві затримали бойовика " ЛНР"

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Київ, Середа 30 червня 2021 16:22
Видавав себе за переселенця. У Києві затримали бойовика " ЛНР" Фото: у Києві затримали бойовика " ЛНР " (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Києві бойовика "ЛНР". Він прибув до Київської області для легалізації як внутрішній переселенець.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Бойовик входив до складу проросійської терористичної організації "ЛНР" в якості "старшого стрілка народної міліції". Також затриманий займався обслуговуванням бойової техніки окупаційних військ.

Силовики підозрюють, що бойовика могли направити на підконтрольну Україні території для виконання диверсійно-розвідувальних завдань.

Наразі стосовно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Видавав себе за переселенця. У Києві затримали бойовика &quot; ЛНР&quot;Фото: затриманий бойовик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної Служби безпеки Росії. Він, за версією слідства, планував здійснити теракт у Сєвєродонецьку.

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