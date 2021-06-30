Видавав себе за переселенця. У Києві затримали бойовика " ЛНР"
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Києві бойовика "ЛНР". Він прибув до Київської області для легалізації як внутрішній переселенець.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Бойовик входив до складу проросійської терористичної організації "ЛНР" в якості "старшого стрілка народної міліції". Також затриманий займався обслуговуванням бойової техніки окупаційних військ.
Силовики підозрюють, що бойовика могли направити на підконтрольну Україні території для виконання диверсійно-розвідувальних завдань.
Наразі стосовно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Фото: затриманий бойовик "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної Служби безпеки Росії. Він, за версією слідства, планував здійснити теракт у Сєвєродонецьку.