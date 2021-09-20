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"Выдает желаемое за действительное": МИД о заявлениях России про иностранных наблюдателей в Крыму

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 11:19
"Выдает желаемое за действительное": МИД о заявлениях России про иностранных наблюдателей в Крыму Фото: МИД о заявлениях России про иностранных наблюдателей в Крыму (twitter.com/hedge_hoga)
Автор: Валерия Полищук

В оккупированный Крым прибыли международные наблюдатели на выборы депутатов Госдумы России. Власти РФ называют их официальными представителями стран.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В МИД заявили, что Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков международными наблюдателями на выборах в Крыму.

"Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова", - заявил Николенко.

Он также добавил, что никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет.

"Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", - заявил спикер МИД Украины.

Отметим, что международными наблюдателями в Крыму стали экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен, депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер и секретарь Экономического и социального совета Сербии Душан Петрович.

Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые прошли в ОРДЛО и в Крыму.

Кроме того, жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

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МИД Украины Российская Федерация Крым
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