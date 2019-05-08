Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО: Путин хотел проверить на прочность Зеленского

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин хотел проверить будущего президента Украины Владимира Зеленского на прочность, когда выдал указ об упрощенной выдаче паспортов переселенцам с Крыма и Донбасса . Об этом он сказал в интервью ВВС.

По словам Волкера, "многое из того, что делает Россия, вызывает серьезную обеспокоенность в США". Представитель США добавил, что "в первую очередь хотел, чтобы мы решили конфликт на востоке Украины. Но у нас даже не было такой возможности, потому что позиции, которых придерживаются русские, слишком далеки".

Он напомнил, что "США ввели санкции против России, отменили эмбарго на поставку оружия в Украину, помогаем в проведении реформ, мы не допустили оккупации Донбасса Россией".

При этом, по его словам, США "одновременно с этим готовы обсуждать с Россией возможное решение этого конфликта. И такое решение уже есть, Россия с ним даже согласилась - минские соглашения, их нужно всего лишь выполнить".

На вопрос журналиста: "Есть версия, что упрощение Путиным процедуры получения гражданства для непримиримых противников Украины позволит забрать их в Россию, а Донбасс реинтегрировать обратно. Как вы относитесь к этой версии?", Волкер ответил:

"Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского. Но с другой стороны, если это действительно будет так и поможет выполнить Минские соглашения, я не думаю, что кто-то стал бы возражать. В конечном счете мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности, чтобы там была восстановлена экономика, чтобы они имели возможность заботиться о себе и своих семьях, чтобы государство там предоставляло все необходимые услуги и чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал он.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.