Видача паспортів РФ жителям ОРДЛО: Путін хотів перевірити на міцність Зеленського

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів перевірити майбутнього президента України Володимира Зеленського на міцність, коли видав указ про спрощену видачу паспортів переселенцям з Криму і Донбасу . Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

За словами Волкера, "багато з того, що робить Росія, викликає серйозне занепокоєння у США". Представник США додав, що "в першу чергу хотів, щоб ми вирішили конфлікт на сході України. Але у нас навіть не було такої можливості, тому що позиції, яких дотримуються росіяни, занадто далекі".

Він нагадав, що "США ввели санкції проти Росії, скасували ембарго на поставку зброї в Україну, допомагаємо у проведенні реформ, ми не допустили окупації Донбасу Росією".

При цьому, за його словами, США "одночасно з цим готові обговорювати з Росією можливе розв'язання цього конфлікту. І таке рішення вже є, Росія з ним навіть погодилася - мінські угоди, їх потрібно лише виконати".

На запитання журналіста: "Є версія, що спрощення Путіним процедури отримання громадянства для непримиренних противників України дозволить забрати їх у Росію, а Донбас реінтегрувати назад. Як ви ставитеся до цієї версії?", Волкер відповів:

"Не думаю, що це було первинним мотивом президента Путіна. Швидше, було бажання спробувати перевірити на міцність президента Зеленського. Але з іншого боку, якщо це дійсно буде так і допоможе виконати Мінські угоди, я не думаю, що хтось став би заперечувати. В кінцевому рахунку ми хочемо, щоб жителі Донбасу жили в безпеці, щоб там була відновлена економіка, щоб вони мали можливість піклуватися про себе і своїх сімей, щоб держава там надавало всі необхідні послуги і щоб люди повернулися до нормального життя", - сказав він.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу.