Выдача документов и номерных знаков в автосалоне: Кабмин урегулировал вопрос

Постановление было принято во время заседания правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube .

Документом предоставляется возможность субъектам хозяйствования принимать участие в регистрации новых транспортных средств. Это позволит, по желанию, покупателей новых транспортных средств получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении субъекта хозяйствования, у которого такое транспортное средство было приобретено.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, в настоящее время Порядок государственной регистрации автомобилей предусматривает возможность участия субъектов хозяйствования в государственной регистрации, однако не содержит четкого и доступного для понимания механизма реализации такого участия.

В документе отмечается, что любые проверки, осмотры и экспертизы экспертных служб МВД для новых транспортных средств не предусмотрены.

"Поэтому, учитывая международный и европейский опыт было бы целесообразно привлекать к процедуре регистрации новых транспортных средств непосредственно субъектов хозяйствования, которые осуществляют их продажу", - говорится в записке.