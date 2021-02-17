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Выдача документов и номерных знаков в автосалоне: Кабмин урегулировал вопрос

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:33
Выдача документов и номерных знаков в автосалоне: Кабмин урегулировал вопрос Фото: авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок государственной регистрации автомобилей. Постановлением урегулирован вопрос о регистрации новых транспортных средств продавцами автомобилей.

Постановление было принято во время заседания правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Документом предоставляется возможность субъектам хозяйствования принимать участие в регистрации новых транспортных средств. Это позволит, по желанию, покупателей новых транспортных средств получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении субъекта хозяйствования, у которого такое транспортное средство было приобретено.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, в настоящее время Порядок государственной регистрации автомобилей предусматривает возможность участия субъектов хозяйствования в государственной регистрации, однако не содержит четкого и доступного для понимания механизма реализации такого участия.

В документе отмечается, что любые проверки, осмотры и экспертизы экспертных служб МВД для новых транспортных средств не предусмотрены.

"Поэтому, учитывая международный и европейский опыт было бы целесообразно привлекать к процедуре регистрации новых транспортных средств непосредственно субъектов хозяйствования, которые осуществляют их продажу", - говорится в записке.

Отметим, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине. Размер сбора составляет 3%, 4% или 5% и зависит от стоимости легкового автомобиля.

Напомним, транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет определенную законом сумму.

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