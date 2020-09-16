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Кабмин предлагает увеличить налог на дорогие автомобили

Киев, Среда 16 сентября 2020 13:24
Кабмин предлагает увеличить налог на дорогие автомобили
Фото: авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предлагается дорогим автомобилем считать машину за 1,2 млн гривен

Кабинет министров Украины предлагает уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения транспортным налогом. Порог предлагается снизить с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых другим законам Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (проект №4101).

Таким образом, транспортный налог будет взиматься с автомобилей стоимостью свыше 1,2 млн гривен, поскольку с 1 января 2020 года минимальная заработная плата возрастет до 6 тысяч гривен.

Напомним, транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет определенную законом сумму.

В 2020 году минимальная зарплата составляла 4 723 грн, следовательно в 2020 году облагаются легковые автомобили с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год с плановой инфляцией 7,3%. При этом минимальная зарплата вырастет на 30%.

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