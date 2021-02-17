Видача документів та номерних знаків в автосалоні: Кабмін врегулював питання
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку державної реєстрації автомобілів. Постановою врегульовується питання про реєстрацію нових транспортних засобів продавцями автомобілів.
Постанова була ухвалена під час засідання уряду, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube.
Документом надається можливість суб’єктам господарювання брати участь у реєстрації нових транспортних засобів. Це дозволить, за бажанням, покупців нових транспортних засобів отримати реєстраційні документи на транспортний засіб та номерні знаки безпосередньо в приміщенні суб’єкта господарювання, у якого такий транспортний засіб було придбано.
Як зазначається пояснювальній записці до проекту, на сьогодні Порядок державної реєстрації автомобілів передбачає можливість участі суб’єктів господарювання в державній реєстрації, проте не містить чіткого та доступного для розуміння механізму реалізації такої участі.
У документі зазначається, що будь-які перевірки, огляди та експертизи експертних служб МВС для нових транспортних засобів не передбачені.
"Тому з огляду на міжнародний та європейський досвід було б доцільно залучати до процедури реєстрації нових транспортних засобів безпосередньо суб’єктів господарювання, які здійснюють їх продаж", - йдеться в записці.
Відзначимо, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується при першій державній реєстрації автомобіля в Україні. Розмір збору становить 3%, 4% або 5% та залежить від вартості легкового автомобіля.
Нагадаємо, транспортним податком у 25 тисяч гривень на рік обкладаються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить визначену законом суму.