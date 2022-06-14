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Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Фото: гривневые банкноты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины существенно усилил защиту нового поколения банкнот гривны. Ее подлинность можно проверить, не выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На примере банкноты 1000 гривен в Нацбанке рассказали, как быстро проверить ее подлинность.

Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь

Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также имеющий рельефность изображений с лицевой стороны.

  • фрагмент портрета.

Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света

Проверьте водяные знаки.
Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение).

Шаг 3. Измените угол наклона банкноты

Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом.

Напомним, по данным Национального банка, полномасштабное вторжение России в Украину никак не повлияло на рост фальшивых гривневых банкнот. Количество фальшивок существенно не изменилось.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в случае если вы столкнулись с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами, не нужно списывать их со счетов, поскольку вы можете обменять их в любом банке страны.

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Национальный банк Украиныфальшивые деньги