Как вычислить подделку? Пошаговая инструкция проверки гривневых банкнот

Национальный банк Украины существенно усилил защиту нового поколения банкнот гривны. Ее подлинность можно проверить, не выходя из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
На примере банкноты 1000 гривен в Нацбанке рассказали, как быстро проверить ее подлинность.
Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь
Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также имеющий рельефность изображений с лицевой стороны.
Шаг 2. Посмотрите на банкноту против света
Проверьте водяные знаки.
Проверьте сквозной элемент (совмещенное изображение).
Шаг 3. Измените угол наклона банкноты
Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом.
Напомним, по данным Национального банка, полномасштабное вторжение России в Украину никак не повлияло на рост фальшивых гривневых банкнот. Количество фальшивок существенно не изменилось.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что в случае если вы столкнулись с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами, не нужно списывать их со счетов, поскольку вы можете обменять их в любом банке страны.