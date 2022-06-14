Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Національний банк України суттєво посилив захист нового покоління банкнот гривні. Її справжність можна перевірити, не виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також має рельєфність зображень з лицьового боку.

На прикладі банкноти 1000 гривень у Нацбанку розповіли, як швидко перевірити її справжність.

Нагадаємо, за даними Національного банку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніяк не вплинуло на зростання фальшивих гривневих банкнот. Кількість фальшивок істотно не змінилося.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у разі якщо ви зіткнулися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами, не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете обміняти їх в будь-якому банку країни.