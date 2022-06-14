RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виявити підробку? Покрокова інструкція перевірки гривневих банкнот

Фото: гривневі банкноти (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України суттєво посилив захист нового покоління банкнот гривні. Її справжність можна перевірити, не виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

На прикладі банкноти 1000 гривень у Нацбанку розповіли, як швидко перевірити її справжність.

Крок 1. Перевірити банкноту на дотик

Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також має рельєфність зображень з лицьового боку.

  • фрагмент портрета.

Крок 2. Подивіться на банкноту проти світла

Перевірте водяні знаки.
Перевірте наскрізний елемент (поєднане зображення).

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Перевірте елементи захисту з кінетичним ефектом.

Нагадаємо, за даними Національного банку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніяк не вплинуло на зростання фальшивих гривневих банкнот. Кількість фальшивок істотно не змінилося.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у разі якщо ви зіткнулися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами, не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете обміняти їх в будь-якому банку країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українифальшивые деньги