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Выбросы углекислого газа стремительно возвращаются к рекордному уровню, - ученые

Автор: Сергей Пышкин

Выбросы углекислого газа возвращаются к рекордному уровню, который наблюдался до пандемии коронавируса. Ученые призывают стран-участников COP26 к быстрым глобальным действиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным Global Carbon Project (GCP), выбросы от угля и газа в текущем году выросли больше, чем они упали (на 5,4%) в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В то же время в мире снова растет потребление нефти, но пока не так быстро, поскольку транспортная активность и в дальнейшем остается ниже нормы.

Выбросы углекислого газа в Китае незначительно выросли во время пандемии в 2020 году и, как ожидается, вырастут еще на 4% в 2021 году. В Индии показатели еще выше. В текущем году ее выбросы CO2 вырастут на 12,6%.

США и 27 стран ЕС в 2021 году увеличили выбросы на 7,6%, однако они сохраняют долгосрочную тенденцию к медленному снижению уровня.

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