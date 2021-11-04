Викиди вуглекислого газу стрімко повертаються до рекордного рівня, - вчені

Згідно з даними Global Carbon Project (GCP), викиди від вугілля й газу у поточному році зросли більше, ніж вони впали (на 5,4%) у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Водночас у світі знову зростає споживання нафти, але поки не так швидко, оскільки транспортна активність й надалі залишається нижчою за норму.

Викиди вуглекислого газу у Китаї трохи зросли під час пандемії у 2020 році, і, як очікується, зростуть ще на 4% у 2021 році. В Індії показники ще вище. В поточному році її викиди CO2 зростуть на 12,6%.

США та 27 країн ЄС у 2021 році збільшили викиди на 7,6%, однак вони зберігають довгострокову тенденцію до повільного зниження рівня.