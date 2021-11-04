Выбросы углекислого газа стремительно возвращаются к рекордному уровню, - ученые

Согласно данным Global Carbon Project (GCP), выбросы от угля и газа в текущем году выросли больше, чем они упали (на 5,4%) в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В то же время в мире снова растет потребление нефти, но пока не так быстро, поскольку транспортная активность и в дальнейшем остается ниже нормы.

Выбросы углекислого газа в Китае незначительно выросли во время пандемии в 2020 году и, как ожидается, вырастут еще на 4% в 2021 году. В Индии показатели еще выше. В текущем году ее выбросы CO2 вырастут на 12,6%.

США и 27 стран ЕС в 2021 году увеличили выбросы на 7,6%, однако они сохраняют долгосрочную тенденцию к медленному снижению уровня.