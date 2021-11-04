ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Выбросы углекислого газа стремительно возвращаются к рекордному уровню, - ученые

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 15:30
Выбросы углекислого газа стремительно возвращаются к рекордному уровню, - ученые Фото: дикиды углекислого газа стремительно возвращаются к рекордному уровню (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Выбросы углекислого газа возвращаются к рекордному уровню, который наблюдался до пандемии коронавируса. Ученые призывают стран-участников COP26 к быстрым глобальным действиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным Global Carbon Project (GCP), выбросы от угля и газа в текущем году выросли больше, чем они упали (на 5,4%) в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В то же время в мире снова растет потребление нефти, но пока не так быстро, поскольку транспортная активность и в дальнейшем остается ниже нормы.

Выбросы углекислого газа в Китае незначительно выросли во время пандемии в 2020 году и, как ожидается, вырастут еще на 4% в 2021 году. В Индии показатели еще выше. В текущем году ее выбросы CO2 вырастут на 12,6%.

США и 27 стран ЕС в 2021 году увеличили выбросы на 7,6%, однако они сохраняют долгосрочную тенденцию к медленному снижению уровня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экологическая катастрофа
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины