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Викиди вуглекислого газу стрімко повертаються до рекордного рівня, - вчені

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Четвер 04 листопада 2021 15:30
Викиди вуглекислого газу стрімко повертаються до рекордного рівня, - вчені Фото: dикиди вуглекислого газу стрімко повертаються до рекордного рівня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Викиди вуглекислого газу повертаються до рекордного рівня, який спостерігався до пандемії коронавірусу. Вчені закликають країн-учасників COP26 до швидких глобальних дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними Global Carbon Project (GCP), викиди від вугілля й газу у поточному році зросли більше, ніж вони впали (на 5,4%) у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Водночас у світі знову зростає споживання нафти, але поки не так швидко, оскільки транспортна активність й надалі залишається нижчою за норму.

Викиди вуглекислого газу у Китаї трохи зросли під час пандемії у 2020 році, і, як очікується, зростуть ще на 4% у 2021 році. В Індії показники ще вище. В поточному році її викиди CO2 зростуть на 12,6%.

США та 27 країн ЄС у 2021 році збільшили викиди на 7,6%, однак вони зберігають довгострокову тенденцію до повільного зниження рівня.

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