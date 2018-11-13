Выброс углекислого газа в мире достиг рекордного уровня

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Объем выброса углекислого газа во всем мире увеличился на 1,6%

Объем выброса углекислого газа (СО2) во всем мире в 2017 году увеличился на 1,6% до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

В докладе говорится, что увеличение выброса углекислого газа связано с ростом мирового спроса на энергоносители. По оценкам МЭА, на протяжении ближайших двух десятилетий объем будет только расти. Предполагается, что к 2040 году выброс СО2 вдвое превысит нынешний, в частности, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии.

Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45%, при этом к 2040 году до 60% газа будет поставляться в сжиженном виде. Кроме того, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь.

Авторы доклада считают бурное развитие возобновляемой энергетики одним из благоприятных факторов для мировой экологии. Они прогнозируют, что к 2040 году 45% энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.

При этом эксперты предупреждают, что через четыре года, возможно, начнет временно ощущаться нехватка нефти из-за того, что после кризиса последних лет нефтяная промышленность не вкладывала достаточно средств в нефтедобывающие установки.

Напомним, ранее Европейский парламент поддержал решение снизить предельно допустимые нормы выбросов диоксида углерода (CO2) новыми автомобилями на 40% до 2030 года в сравнении с 2020 годом.

В феврале 2018 года депутаты Европейского парламента утвердили новые правила сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа CO2 и финансирования низкоуглеродных инноваций.