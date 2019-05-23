Выборы в Верховную раду: что нужно знать о парламентских выборах в Украине

Досрочные выборы в Раду пройдут в Украине 21 июля 2019 года
Состав Верховной рады IX созыва будет избран на парламентских выборах 2019, которые в Украине пройдут досрочно - 21 июля. Все подробности избирательной кампании, рейтинги партий и данные социологических исследований, как будет проходить голосование, результаты выборов в Раду и данные экзит-полов - в материале РБК-Украина.
Парламентские выборы 2019: дата
Выборы в Верховную раду в Украине проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы должны были состояться 27 октября 2019 года.
Однако после избрания на пост главы государства Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая объявил о роспуске Рады VIII созыва и намерении провести выборы досрочно.
Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.
Стоит отметить, что за три дня до инаугурации Зеленского в парламенте объявили о распаде коалиции. Вторая по численности фракция "Народный фронт" заявила о своем выходе из коалиции. После этого спикер Андрей Парубий призвал депутатов начать работу для формирования нового большинства.
Заявив о роспуске парламента, 21 мая Зеленский встретился с главами фракций для консультации о досрочных выборах. В тот же день он подписал соответствующий указ о прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов в Раду в воскресенье, 21 июля.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.
Подача документов в Центральную избирательную комиссию должна завершиться за 30 дней до дня выборов.
Не позднее двух недель после голосования, ЦИК объявит официальные результаты парламентских выборов, а первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.
Изменения в законе о парламентских выборах
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
После подписания указа о досрочных выборах, президент Владимир Зеленский обратился к спикеру ВР Андрею Парубию для созыва внеочередного заседания парламента на 22 мая. Повесткой дня стало рассмотрение изменений в закон "О выборах народных депутатов".
Среди главных положений законопроекта:
В ходе заседания 22 мая нардепам не удалось согласовать повестку дня, и рассмотрение законопроекта о выборах в парламент было перенесено на 28 мая.
Несмотря на это, указ президента о роспуске Рады был опубликован в газете "Урядовий кур'єр" 23 мая, и с того же момента он вступил в силу.
Предвыборные рейтинги и кандидаты в Верховную раду
Результаты социологического опроса о предстоящих выборах в Верховную раду прогнозируют наибольший процент поддержки партии президента "Слуга народа". Высокие шансы у "Оппозиционной платформы - За життя", "Блока Петра Порошенко" и ВО "Батькивщина". Также украинцы готовы поддержать партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь".
Результаты соцопроса в мае 2019
Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой "Рейтинг" с 30 апреля по 10 мая среди жителей всех регионов Украины проводился опрос, в результате которого получены следующие данные:
Остальные партии в предвыборном рейтинге имеют меньше шансов пройти в Верховную раду IX созыва:
Среди 3 тыс. опрошенных респондентов голосовать намерены 79,2% (49,3% - точно придут на выборы, 29,9% - скорее да, чем нет). Затруднились с ответом 17,3%, не голосовали бы 8,8%. 2,2% опрошенных выбрали бы другую партию.
Поддержка партий в регионах
Согласно соцопросу, наибольший процент поддержки избирателей партия "Слуга народа" получила на востоке страны (39,4%) и в южных областях (32,2%).
За "Оппозиционную платформу - За життя" также больше готовы голосовать жители востока (14,6%), на Донбассе (24,7%) и юге (14,2%).
Блок Петра Порошенко поддерживают жители западного региона (12,8%) и центра страны (10,2%).
За партию "Батькивщина" больше проголосуют в центральных (10%) и северных областях (9,8%) Украины. Самый высокий процент голосов на выборах "Сила и честь" может получить в центре (6%), а партия "Гражданская позиция" - в западных областях (6,1%).
Лидеры антирейтинга
Респондентам также был задан вопрос: "за кого бы вы точно не проголосовали на предстоящих выборах в Верховную раду?":