В ЦИК призвали членов комиссий не поддаваться давлению со стороны кандидатов

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Уклонение от выполнения своих полномочий является преступлением, отмечает Слипачук

В ходе выборов президента Украины члены окружных и участковых избирательных комиссий не должны поддаваться давлению или принуждению к действиям, которые приведут к нарушению присяги. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук в своем обращении к членам ОИК и УИК, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ЦИК отметили, что на этих выборах будет рекордное количество представителей избирательных комиссий от кандидатов

"Вы должны опираться только на букву закона. А потому никто - ни кандидаты, по квоте которых вы были назначены, ни руководители комиссий, ни правоохранители или любые иные лица - не имеют права давить на вас или вынуждать вас к действиям, которые могут стать нарушением вашей присяги", - заявила Слипачук

Она также призвала членов комиссий информировать руководство ЦИК в случае совершения давления.

"Градус заполитизированности избирательного процесса порождает значительные вызовы для нас... Мы обеспечиваем проведение выборов, определяющих судьбу страны, а не отдельных политических сил или их лидеров", - добавила она.

Так, председатель комиссии предупредила, что любое нарушение избирательного процесса со стороны людей, которые его обеспечивают, в том числе фальсификации с подсчетом голосов, является преступлением.

"Каждый из вас принес присягу о том, что будет независимым и добросовестно работать ради обеспечения волеизъявления народа. Уклонение от выполнения вами своих полномочий, самовольное и необоснованное отлучение с избирательного участка - также несут за собой уголовную ответственность", - добавила она.

Напомним, в пенитенциарных учреждениях других стран отбывают наказание более 6 тысяч граждан Украины, которые не смогут принять участие в президентских выборах 2019.

РБК-Украина писало, что под круглосуточной охраной полиции оказались 1424 избирательные участки Киевской области накануне выборов 2019.