Вибори в США: затримується оприлюднення результатів кокусів демократів

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

У кокусах узяло участь семеро претендентів на участь у президентських перегонах, включно з Джо Байденом

В американському штаті Айова відбулися перші кокуси Демократичної партії - збори для первинного висунення кандидатів від політсили на президентські вибори 2020 року. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що підсумків кокусів не оприлюднили після їх завершення - це пояснили "невідповідностями". Водночас прес-служба демократів заперечує факт зламу комп'ютерної мережі чи іншого вторгнення ззовні.

У кокусах узяло участь семеро претендентів на участь у президентських перегонах, включно з колишнім віце-президентом Джо Байденом, сенаторами Елізабет Воррен і Берні Сандерс, яких вважають фаворитами в разі висунення єдиного кандидата від Демократичної партії.

За традицією, кокуси в Айові відкривають події політичного календаря під час боротьби за крісло в Білому домі. У зв'язку з цим переможець може дістати додатковий стимул в інших штатах або навіть витіснити з гонки тих кандидатів, які здобудуть погані результати в Айові.

Нагадаємо, адвокат президента Сполучених Штатів Америки Пет Чиполлоне заявив, що процедура імпічменту Дональда Трампа може вплинути на майбутні президентські вибори.

Як писало РБК-Україна, у Сенаті США почали розгляд справи про імпічмент президента Трампа. В ході слухань сенатори повинні вирішити, чи винен американський президент у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.