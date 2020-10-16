ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выборы в США: Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения

Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября. Он говорит, что хочет честных выборов.

Самые читаемые новости

Об этом Трамп сказал во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает телеканал NBC.

Ведущая спросила американского президента, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.

"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - ответил Трамп.

Он добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

Напомним, более 17 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США.

Ранее комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампВыборы в США