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Вибори в США: Трамп обіцяє мирну передачу влади в разі поразки

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади у разі своєї поразки на виборах, які відбудуться 3 листопада. Він говорить, що хоче чесних виборів.

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Про це Трамп сказав під час свого передвиборчого заходу в Маямі, передає телеканал NBC.

Ведуча запитала американського президента, чи може він гарантувати мирну передачу влади в разі програшу.

"Так, я забезпечу мирний перехід влади. Але я хочу, щоб це були чесні вибори", - відповів Трамп.

Він додав, що зараз його команда відчуває впевненість у своїй перемозі.

Нагадаємо, понад 17 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США.

Раніше комісія з президентських дебатів США ухвалила рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Захід було заплановано на четвер, 15 жовтня.

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