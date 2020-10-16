Более 17 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США

Фото: голосование на выборах (unsplash)

На выборах президента США до основного голосования уже проголосовали более 17 млн американцев. Это более 7% всех избирателей.

Об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project.

Всего в США 250 млн избирателей. Они могли проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что может проиграть выборы только в случае махинаций.

Также комиссия по президентским дебатам США отменила теледебаты Трампа и Байдена, которые должны были состояться 15 октября. До этого у Трампа подтвердили коронавирус.

Ранее РБК-Украина писало, что для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на выборах Джо Байдена, так как Дональд Трамп может ассоциировать украинское государство с негативом из-за истории с импичментом.