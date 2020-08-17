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Вибори у США: Трамп наздоганяє Байдена за популярністю

Понеділок 17 серпня 2020 10:47
Вибори у США: Трамп наздоганяє Байдена за популярністю
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Учасниками телефонного опитування стали близько 1100 осіб по всій країні

Президент США Дональд Трамп скоротив відставання від демократа-кандидата в президенти Джо Байдена. Соцопитування було проведене службою SSRS з 12 по 15 серпня, під час якого були опитані близько 1100 осіб по всій країні.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, різниця між Трампом і Байденом становить лише 4%, хоча ще в червні чинний президент відставав від демократа на 14%. Так, за даними опитування, якби вибори президента США відбулися зараз, 50% респондентів віддали б свій голос за Байдена, тоді як Трампа підтримали б 46% виборців.

При цьому близько 1% опитаних осіб проголосували б за третього кандидата, 2% - не підтримали б жодного з претендентів на найвищу посаду в країні.

Зазначимо, що вибори президента США заплановані на 3 листопада цього року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з ймовірністю 91%.

Також Трамп змінив керівника своєї передвиборчої кампанії, його очолив Вільям Степін.

Крім того, американський лідер планує змінити главу Пентагону Марка Еспера після виборів.

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