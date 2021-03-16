Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа

Как установила разведка, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена через союзников его конкурента - Дональда Трампа. В частности, как говорится в отчете, Москва использовала для этого украинских деятелей.

В то же время Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния" на выборы, которая была направлена на то, чтобы подорвать поддержку Трампа. Однако разведка не зафиксировала никакого вмешательства со стороны Китая.

"Китай стремился к стабильности в своих отношениях с США и не считал результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рискнуть получить удар в ответ, если его разоблачат", - отмечается в отчете разведки.

Как известно, американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве и в президентские выборы 2016 года. Тогда российские спецслужбы проводили пропагандистскую кампанию в поддержку Трампа. Это вмешательство едва не обернулось для Трампа импичментом.