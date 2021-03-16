UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа

Автор: Дмитрий Левицкий

Американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

Отчет опубликовали на сайте Управления директора национальной разведки США.

Как установила разведка, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена через союзников его конкурента - Дональда Трампа. В частности, как говорится в отчете, Москва использовала для этого украинских деятелей.

В то же время Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния" на выборы, которая была направлена на то, чтобы подорвать поддержку Трампа. Однако разведка не зафиксировала никакого вмешательства со стороны Китая.

"Китай стремился к стабильности в своих отношениях с США и не считал результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рискнуть получить удар в ответ, если его разоблачат", - отмечается в отчете разведки.

Как известно, американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве и в президентские выборы 2016 года. Тогда российские спецслужбы проводили пропагандистскую кампанию в поддержку Трампа. Это вмешательство едва не обернулось для Трампа импичментом.

Напомним, в январе 2021 года США ввели санкции против ряда украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции наложили, в частности, против народного депутата Александра Дубинского.

После введения санкций президент Владимир Зеленский потребовал открытия уголовного дела против лиц, которых обвинили во вмешательстве в выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИранВыборы в США
Читайте также
МИД назвал угрозы России по Крымской платформе "политическим буллингом"
Россия провела кибератаку на Украину в ответ на санкции, - СНБО
Прогноз погоды