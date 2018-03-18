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Выборы в России: ЦИК сообщил о вбросе бюллетеней и озвучил явку

НовостиОбщество    18.03.2018 - 14:16
Фото: выборы в РФ
Фото: выборы в РФ

Явка на 12:00 составила составила 34,72%

В ходе выборов в России сегодня, 18 марта 2018 года, в городе Артем был зафиксирован вброс бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев в ходе брифинга, передает пресс-служба ЦИК.

Известно, что инцидент произошел на участке 326 в городе Артем.

"Ящик с предполагаемым вбросом опечатан, идет расследование. Результаты будут после вскрытия ящиков. Личность женщины, осуществившей вброс, устанавливается", - сказали в ЦИК.

Также известно, что по состоянию на 12:00 по московскому времени явка избирателей на выборы президента РФ составила 34,72%.

Напомним, ранее сообщалось, что независимые наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях на выборах президента России, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года.

Кроме того, на территории Украины на избирательные участки в консульствах Российской Федерации (РФ) на выборы допускают только лиц с дипломатическим статусом.

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Теги: Выборы в России
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