Выборы в России: ЦИК сообщил о вбросе бюллетеней и озвучил явку

В ходе выборов в России сегодня, 18 марта 2018 года, в городе Артем был зафиксирован вброс бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев в ходе брифинга, передает пресс-служба ЦИК.

Известно, что инцидент произошел на участке 326 в городе Артем.

"Ящик с предполагаемым вбросом опечатан, идет расследование. Результаты будут после вскрытия ящиков. Личность женщины, осуществившей вброс, устанавливается", - сказали в ЦИК.

Также известно, что по состоянию на 12:00 по московскому времени явка избирателей на выборы президента РФ составила 34,72%.

Явка на 12.00 по России по московскому времени – 34.72%. — ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что независимые наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях на выборах президента России, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года.

Кроме того, на территории Украины на избирательные участки в консульствах Российской Федерации (РФ) на выборы допускают только лиц с дипломатическим статусом.