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Вибори в Росії: ЦВК повідомив про вкидання бюлетенів і озвучив явку

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 14:16
Фото: вибори в РФ
Фото: вибори в РФ

Явка на 12:00 склала склала 34,72%

У ході виборів в Росії сьогодні, 18 березня 2018 року, в місті Артем було зафіксовано вкидання бюлетенів. Про це повідомив заступник голови Центрвиборчкому (ЦВК) Росії Микола Булаєв у ході брифінгу, передає прес-служба ЦВК.

Відомо, що інцидент стався на ділянці 326 в місті Артем.

"Скриньку з можливим вкиданням бюлетенів опломбовано, триває розслідування. Результати будуть після відкриття скриньок. Особа жінки, яка здійснила вкидання, встановлюється", - сказали в ЦВК.

Також відомо, що за станом на 12:00 за московським часом явка виборців на вибори президента РФ склала 34,72%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незалежні спостерігачі заявляють про численні порушення на виборах президента Росії, які проходять в неділю, 18 березня 2018 року.

Крім того, на території України на виборчі дільниці в консульствах Російської Федерації (РФ) на вибори допускають лише осіб з дипломатичним статусом.

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Теги: Вибори в Росії
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