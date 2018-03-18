Выборы в России: наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях

Независимые наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях на выборах в России, которые проходят в воскресенье, 18 марта 2018 года. Об этом сообщает DW.

Указано, что штаб оппозиционного политика Алексея Навального, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты, собрал более 33 тысяч наблюдателей. Они начали фиксировать нарушения с самого начала голосования, отмечая, что самое типичное из них - подвоз людей на машинах для массового голосования.

"С каждым часом приходит все больше информации о нарушениях", - отмечают ведущие Youtube-канала "Навальный LIVE", которые в прямом эфире следят за ходом выборов.

В частности, они демонстрируют видео, где к одной УИК в Московской области автобусы привезли сотрудников Росгвардии.

В свою очередь правозащитное движение "Голос" сообщает о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на УИК, использование административного ресурса для повышения явки.

В частности, в Москве на УИК №803 "с ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на УИК №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина.

Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинина и Григория Явлинского не пускают на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдатель от этого кандидата уже зарегистрирован, отмечают правозащитники.

Ряд УИК завлекают избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске или Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в Московском районе Люблино) или даже сдачей крови на онкологические заболевания.

Зафиксированы нарушения и в аннексированном Россией Крыму, выборы в котором Украина и Евросоюз считают незаконными. Накануне "Крымская правозащитная группа" сообщила со ссылкой на источники, что руководителей нескольких крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы".

Кроме того, сотрудник одного из бюджетных предприятий города сообщил правозащитникам, что ему и его коллегам велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют.

А в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительском собрании говорили о необходимости идти на выборы, чтобы "выполнить свой гражданский долг". Родителей детей одной из симферопольских школ даже попросили "отчитаться" о голосовании по мессенджеру Viber, утверждают правозащитники.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в воскресенье, 18 марта 2018 года, стартовали президентские выборы.