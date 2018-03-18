Вибори в Росії: спостерігачі заявляють про численні порушення

Незалежні спостерігачі заявляють про численні порушення на виборах в Росії, які проходять у неділю, 18 березня 2018 року. Про це повідомляє DW.

Зазначено, що штаб опозиційного політика Олексія Навального, якому було відмовлено в реєстрації кандидатом у президенти, зібрав понад 33 тисячі спостерігачів. Вони почали фіксувати порушення з самого початку голосування, відзначаючи, що найтиповіше з них - підвезення людей на машинах для масового голосування.

"Із кожною годиною приходить усе більше інформації про порушення", - відзначають ведучі Youtube-каналу "Навальний LIVE", які в прямому ефірі стежать за ходом виборів.

Зокрема, вони демонструють відео, де до однієї ДВК у Московській області автобуси привезли співробітників Росгвардії.

Своєю чергою правозахисний рух "Голос" повідомляє про такі порушення, як масове підвезення виборців, незаконна агітація, недопуск спостерігачів на ДВК, використання адміністративного ресурсу для підвищення явки.

Зокрема, в Москві на ДВК №803 "із найближчого заводу" були привезені 486 осіб, а на ДВК №1761 міста Сергач Нижегородської області висить плакат, що закликає проголосувати за Володимира Путіна.

Багатьох спостерігачів і членів комісій від кандидатів Ксенії Собчак, Павла Грудініна і Григорія Явлінського не пускають на ДВК, мотивуючи це, як правило, тим, що спостерігач від цього кандидата вже зареєстрований, відзначають правозахисники.

Низка ДВК приваблює виборців безкоштовною їжею, ярмарком продуктів за зниженими цінами (зокрема в Хабаровську чи Хабаровському краї), талонами на знижку (наприклад, у Московському районі Любліно) або навіть здачею крові на онкологічні захворювання.

Зафіксовано порушення і в анексованому Росією Криму, вибори в якому Україна і Євросоюз вважають незаконними. Напередодні "Кримська правозахисна група" повідомила з посиланням на джерела, що керівників кількох великих підприємств Керчі, в яких працює понад 100 співробітників, "зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори".

Крім того, співробітник одного з бюджетних підприємств міста повідомив правозахисникам, що йому і його колегам веліли відзвонювати керівнику після того, як вони проголосують.

А в декількох школах Керчі та Сімферополя на батьківських зборах говорили про необхідність йти на вибори, щоб "виконати свій громадянський обов'язок". Батьків дітей однієї з сімферопольських шкіл навіть попросили "відзвітувати" про голосування по месенджеру Viber, стверджують правозахисники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії в неділю, 18 березня 2018 року, стартували президентські вибори.