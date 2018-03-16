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Интервью

Выборы в России: Канада и Латвия не признают выборы в Крыму

НовостиПолитика    16.03.2018 - 19:19
Фото: выборы президента России (facebook.com/CIKRussia)
Фото: выборы президента России (facebook.com/CIKRussia)

Все больше стран отрицают законность выборов президента РФ в Крыму

В Канаде по-прежнему осуждают вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Кристины Фриланд.

Как заявляет глава МИД, Оттава и в четвертую годовщину воссоединения Крыма с РФ "продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Канада не признает незаконное проведение выборов президента России на аннексированной территории Украины", - заявила министр.

Фриланд также считает, что в Крыму с 2014 году нарушаются права человека, в частности, крымских татар, и призвала российские власти освободить всех политических заключенных на полуострове. В то же время она подчеркнула, что Канада намерена продолжать тесную работу с крымско-татарскими организациями, чтобы "защитить их права".

Подобное заявление прозвучало и со стороны Латвийского правительства. Выборы российского президента на территории Крыма не могут быть правомочными. Об этом в своем аккаунте Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Ранее в ЕС заявили, что не признают выборы президента России на территории Крыма. Представитель Европейского Союза в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает президентские выборы в России на территории Крыма.

Кроме того, государственный департамент США продолжает настаивать на нелегитимности референдума 16 марта 2014 года, в результате которого Крым стал частью Российской Федерации.

С соответствующим заявлением под названием "Крым — это Украина" Госдеп выступил в связи с визитом президента России Владимира Путина на полуостров. 14 марта президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Крым.

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента России.

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Теги: выборы, Российская Федерация, Крым
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