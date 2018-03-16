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ЕС не признает выборы президента России в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    16.03.2018 - 15:39
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)

Также ЕС призвал страны мира присоединиться к режиму санкций в отношении России

Европейский союз подтвердил непризнание оккупации Крыма Россией и в очередной раз повторил призыв к странам мира присоединиться к режиму санкций. Об этом говорится в заявлении, приуроченном к четвертой годовщине присоединения Крыма к России, которое обнародовала Европейская служба внешних связей (EEAS).

"Евросоюз остается приверженным​ реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС осудил нарушение прав и свобод человека в Крыму, а также милитаризацию полуострова и гонения на крымских татар.

"После незаконной аннексии РФ ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, такими как свобода слова, религии или убеждений, а также права на мирные собрания", - говорится в сообщении.

 

Добавим, что в заявлении руководство ЕС также осудило строительство Крымского моста, так как на него не было получено согласие Украины.

Также ЕС призвал отпустить незаконно осужденных в Крыму украинских заключенных.

Напомним, большинство стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, которое состоялось накануне в формате Appia, выразило поддержку целостности Украины.

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Теги: Евросоюз, Российская Федерация, Крым
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