Вибори в Росії: Канада і Латвія не визнають вибори в Криму

В Канаді, як і раніше засуджують входження Кримського півострова до складу Росії і не визнають підсумки виборів президента РФ на цій території. Про це йдеться в заяві глави канадського МЗС Христини Фріланд.

Як заявляє глава МЗС, Оттава і в четверту річницю возз'єднання Криму з РФ "продовжує засуджувати це порушення суверенітету і територіальної цілісності України".

"Канада не визнає незаконне проведення виборів президента Росії на анексованої території України", - заявила міністр.

Фріланд також вважає, що в Криму з 2014 році порушуються права людини, зокрема, кримських татар, і закликала російську владу звільнити всіх політичних ув'язнених на півострові. У той же час вона підкреслила, що Канада має намір продовжувати тісну роботу з кримськотатарськими організаціями, щоб "захистити їхні права".

Подібна заява прозвучала і з боку Латвійського уряду. Вибори президента російської федерації на території Криму не можуть бути правомочними. Про це у своєму акаунті Twitter заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

In line with the policy of non-recognition of the annexation of Crimea, Latvia added that it does not recognize the holding of the Russian presidential election in Crimea and Sevastopol on 18 March #CrimeaIsUkraine https://t.co/hexadQrh8d — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 16, 2018

Раніше у ЄС заявили, що не визнають вибори президента Росії на території Криму. Представник Європейського Союзу в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає президентські вибори в Росії на території Криму.

Крім того, державний департамент США продовжує наполягати на нелегітимності референдуму 16 березня 2014 року, в результаті якого Крим став частиною Російської Федерації.

З відповідною заявою під назвою "Крим — це Україна" Держдеп виступив у зв'язку з візитом президента Росії Володимира Путіна на півострів. 14 березня президент Росії Володимир Путін відвідав з робочою поїздкою Крим.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбудуться вибори президента Росії.